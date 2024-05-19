Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Київ (917444) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
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Київ, вул. Дорогожицька, 13
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Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
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Хмільник, пл. Перемоги, 2
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 36
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Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
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Полтава, вул. Соборності, 51
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Аптека низькі ціни №1
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Полтава, вул. Європейська, 42-Н
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Верхня Сироватка, вул. Макаренка, 13