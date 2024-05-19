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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Київ (917444) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (2)
119,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
119,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 13
Всього: упаковка (1)
128,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (2)
119,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
128,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
Всього: упаковка (1)
119,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
116,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
118,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 40-Е
Всього: упаковка (1)
119,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (3)
127,88 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 100
Всього: упаковка (2)
118,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 34/4
Всього: упаковка (1)
127,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
119,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 36
Всього: упаковка (1)
129,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (1)
128,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
128,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
118,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
128,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 42-Н
Всього: упаковка (1)
119,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхня Сироватка, вул. Макаренка, 13
Всього: упаковка (2)
127,99 грн