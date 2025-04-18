Саліцилка-Вішфа (Salicylka-Vishpha)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
24,20
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
25,70
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,92
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,36
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,89
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,79
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,41
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,71
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,23
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,39
Економія при броні: -5,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,55
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,49
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,87
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,94
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,34
Економія при броні: -2,06 грн