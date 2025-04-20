Саліцилка-Вішфа (Salicylka-Vishpha)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,51
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,16
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,73
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,54
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,22
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,65
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,37
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,34
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,10
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,37
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,24
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,17
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,62
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,79
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,89
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,02
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,26
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,01
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,42
Економія при броні: -2,13 грн