Саліцилка-Вішфа (Salicylka-Vishpha)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,25
Економія при броні: -7,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,11
Економія при броні: -1,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,63
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
27,10
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,82
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,84
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,68
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,13
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,41
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,42
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,27
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,48
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,02
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,92
Економія при броні: -9,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,56
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,80
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,17
Економія при броні: -1,86 грн