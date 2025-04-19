Саліцилка-Вішфа (Salicylka-Vishpha)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,66
Економія при броні: -5,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,19
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,17
Економія при броні: -1,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,60
Економія при броні: -8,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,38
Економія при броні: -6,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
30,05
Економія при броні: -9,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,07
Економія при броні: -5,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,18
Економія при броні: -5,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,92
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,95
Економія при броні: -9,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,89
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
28,62
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,80
Економія при броні: -1,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,76
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
26,88
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
27,03
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,11
Економія при броні: -1,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,86
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Саліцилка-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
29,56
Економія при броні: -1,21 грн