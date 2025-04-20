Ємність для калу Екохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
9.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
68.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
72.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
82.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
125.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
126.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
129.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
131.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
133.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт