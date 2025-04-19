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Ємність для калу Екохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Ємність для калу Екохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Одеса
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
5,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
254.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
5,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
7,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
7,00
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
256.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
261.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
264.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
269.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
276.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
3,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
290.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
7,00
грн
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Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
366.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Б
368.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
7,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
369.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
369.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
6,90
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
371.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
5,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
372.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні:
-1,00 грн
6,00
грн
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