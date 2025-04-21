Ємність для калу Екохелс (Receptacle for feces Ecohealth)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
128.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
129.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
133.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
136.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
138.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
138.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ КАЛУ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH 30 мл №1
Екобинт