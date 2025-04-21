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Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Вінниця
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
258.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
258.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
266.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
267.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
288.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
289.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
292.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
300.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
303.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
314.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
315.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
316.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
317.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
319.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
320.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
321.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
321.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
323.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Морозна, 21
325.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
325.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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