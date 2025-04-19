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Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Одеса
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Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
566.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
566.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
572.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
572.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
574.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
576.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
577.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
585.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
588.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
590.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
594.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
594.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
594.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
594.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
595.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Стрий, пл. Ринок, 26
595.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Сколівська, 16-А
595.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
602.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
606.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Сколе, пл. Незалежності, 11
606.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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