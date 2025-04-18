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Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Київ
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
383.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
384.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
406.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
407.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
417.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
425.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
434.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
434.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
440.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
441.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
441.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
444.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
445.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Хмельницького Богдана, 14
445.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
459.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
459.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
460.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
460.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
461.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
462.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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