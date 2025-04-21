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Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Кривий Ріг
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Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
647.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
647.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
655.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
655.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
675.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
675.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
681.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
686.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
688.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
698.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
699.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
700.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
702.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
706.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
707.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
708.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
708.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 07:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
711.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Морозна, 21
712.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
712.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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