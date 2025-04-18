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Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Ємність для сечі Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Харків
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
791.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
792.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
812.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 22:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
812.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
827.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
832.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
838.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 19:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
838.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 36
849.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Ярослава Мудрого, 26
851.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
852.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
854.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
855.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Хмельницького Богдана, 14
855.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
860.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Кільцева, 2-В
865.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
866.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
866.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
867.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
868.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED 60 мл №1
Екобинт
8,00
грн
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