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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Львів (527324) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (15)
7,50 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (20)
7,50 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (5)
7,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (1)
12,36
Економія: -0,98 грн
11,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (1)
13,30
Економія: -1,46 грн
11,84 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
12,86
Економія: -2,35 грн
10,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Всього: упаковка (1)
12,21
Економія: -0,92 грн
11,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Всього: упаковка (1)
12,42
Економія: -0,89 грн
11,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (1)
12,30
Економія: -0,84 грн
11,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
12,71
Економія: -1,35 грн
11,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
Всього: упаковка (1)
12,91
Економія: -1,48 грн
11,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (1)
12,97
Економія: -1,58 грн
11,39 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (7)
7,50 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (3)
7,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
13,60
Економія: -2,20 грн
11,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
12,63
Економія: -1,86 грн
10,77 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (20)
5,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
12,81
Економія: -1,13 грн
11,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
13,48
Економія: -1,55 грн
11,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
12,76
Економія: -1,29 грн
11,47 грн