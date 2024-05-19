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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Харків (527324) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
12,67
Економія: -1,78 грн
10,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
12,65
Економія: -1,48 грн
11,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
12,48
Економія: -1,74 грн
10,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
12,68
Економія: -2,17 грн
10,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
12,73
Економія: -1,99 грн
10,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
12,64
Економія: -1,16 грн
11,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
11,22
Економія: -0,71 грн
10,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
12,91
Економія: -1,79 грн
11,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
12,67
Економія: -1,34 грн
11,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
12,54
Економія: -1,66 грн
10,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
12,81
Економія: -2,20 грн
10,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
12,26
Економія: -1,07 грн
11,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
12,91
Економія: -2,12 грн
10,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
12,59
Економія: -2,08 грн
10,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
12,49
Економія: -1,70 грн
10,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 181-Б
Всього: упаковка (1)
12,67
Економія: -1,39 грн
11,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (2)
12,66
Економія: -2,13 грн
10,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
12,89
Економія: -1,67 грн
11,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
12,84
Економія: -1,96 грн
10,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
12,73
Економія: -1,15 грн
11,58 грн