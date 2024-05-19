БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Харків (527324) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 181-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33