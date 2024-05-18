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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (527324) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (1)
12,70
Економія: -1,06 грн
11,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (1)
11,26
Економія: -0,83 грн
10,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
12,66
Економія: -1,59 грн
11,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: упаковка (1)
13,69
Економія: -1,13 грн
12,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (1)
12,92
Економія: -1,39 грн
11,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
13,88
Економія: -1,69 грн
12,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (2)
12,85
Економія: -2,75 грн
10,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
12,51
Економія: -2,20 грн
10,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 181-Б
Всього: упаковка (1)
12,67
Економія: -1,39 грн
11,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
12,92
Економія: -1,55 грн
11,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
12,49
Економія: -1,70 грн
10,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (2)
12,66
Економія: -2,13 грн
10,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
12,81
Економія: -2,20 грн
10,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
12,91
Економія: -2,12 грн
10,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
12,54
Економія: -1,66 грн
10,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
11,22
Економія: -0,71 грн
10,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
12,51
Економія: -1,81 грн
10,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (1)
12,90
Економія: -2,20 грн
10,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
12,68
Економія: -2,17 грн
10,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
12,73
Економія: -1,99 грн
10,74 грн