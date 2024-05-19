Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНАЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Харків (527338) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (142)
5,30 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (30)
7,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
10,93
Економія: -0,99 грн
9,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (10)
11,52
Економія: -1,46 грн
10,06 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
7,00 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (11)
7,00 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (1)
7,00 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (20)
6,50 грн
Фармсвіт здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
Всього: упаковка (9)
8,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (7)
7,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом