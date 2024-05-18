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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ НОРМАФІЛІНГ (РЕКТАЛЬНИЙ РОЗЧИН) розчин ректальний флакон пластиковий 140 мл з гнучким накінечником - Дніпро (Дніпропетровськ) (193752) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (13)
185,10
Економія: -27,49 грн
157,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
202,24
Економія: -23,37 грн
178,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
205,37
Економія: -27,17 грн
178,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (4)
163,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
173,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
159,40 грн