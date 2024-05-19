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БАЛАНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "LABORATORIOS BABE" STOP AKN 50 мл - Київ (526672) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
539,24
Економія: -98,37 грн
440,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
552,62
Економія: -84,78 грн
467,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
524,90
Економія: -64,34 грн
460,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
533,53
Економія: -92,66 грн
440,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
533,89
Економія: -60,70 грн
473,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
528,43
Економія: -87,56 грн
440,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
571,48
Економія: -91,31 грн
480,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
570,36
Економія: -90,19 грн
480,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
542,95
Економія: -79,87 грн
463,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
570,09
Економія: -54,02 грн
516,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
523,99
Економія: -31,11 грн
492,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
539,85
Економія: -71,21 грн
468,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
569,93
Економія: -102,09 грн
467,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (2)
541,72
Економія: -68,44 грн
473,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (2)
557,93
Економія: -91,70 грн
466,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (1)
540,80
Економія: -56,30 грн
484,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
556,91
Економія: -43,52 грн
513,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (1)
532,88
Економія: -62,22 грн
470,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
540,19
Економія: -77,11 грн
463,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (2)
528,68
Економія: -58,02 грн
470,66 грн