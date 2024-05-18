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БАЛАНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "LABORATORIOS BABE" STOP AKN 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526672) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
552,51
Економія: -84,67 грн
467,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
539,68
Економія: -55,18 грн
484,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
528,84
Економія: -40,50 грн
488,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
531,51
Економія: -45,19 грн
486,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
538,51
Економія: -49,93 грн
488,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
527,88
Економія: -65,30 грн
462,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
566,34
Економія: -57,23 грн
509,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
537,12
Економія: -59,89 грн
477,23 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
569,07
Економія: -82,47 грн
486,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
557,18
Економія: -41,11 грн
516,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
558,89
Економія: -40,67 грн
518,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
552,78
Економія: -53,32 грн
499,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
527,83
Економія: -22,83 грн
505,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
536,11
Економія: -31,11 грн
505,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
559,85
Економія: -45,37 грн
514,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
527,67
Економія: -97,41 грн
430,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
561,14
Економія: -46,66 грн
514,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
567,36
Економія: -53,97 грн
513,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
538,41
Економія: -48,81 грн
489,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
533,72
Економія: -44,12 грн
489,60 грн