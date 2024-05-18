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Альпікол сироп флакон 120 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (529381) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
252,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
266,80
Економія: -33,53 грн
233,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
252,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
273,99
Економія: -38,14 грн
235,85 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
267,79
Економія: -21,62 грн
246,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
292,40
Економія: -41,12 грн
251,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
276,50
Економія: -30,33 грн
246,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
224,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
286,01
Економія: -39,84 грн
246,17 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
272,93
Економія: -26,27 грн
246,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
261,04
Економія: -9,97 грн
251,07 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
260,97
Економія: -9,85 грн
251,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
252,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
247,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
281,85
Економія: -30,59 грн
251,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
263,99
Економія: -19,62 грн
244,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
238,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
252,60 грн