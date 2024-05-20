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SWISS ENERGY by DR.FREI MULTIVIT KIDS (МУЛЬТИВІТ КІДС) пастилки жувальні, №60 - Запоріжжя (529907) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
277,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
356,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
277,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
277,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
277,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
354,67 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
277,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
277,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
358,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
277,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
358,37 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
277,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
277,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
277,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
277,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
277,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
277,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
353,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
277,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
277,10 грн