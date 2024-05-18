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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАСКОРБІНЧИК тм "ZUBBY"Ціни в аптеках

АСКОРБІНЧИК тм "ZUBBY" таблетки 3 г зі смаком апельсину, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (527415) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (3)
10,60
Економія: -2,55 грн
8,05 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (12)
10,60
Економія: -2,55 грн
8,05 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
10,60
Економія: -2,55 грн
8,05 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (11)
7,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом