Ватні палички Леді коттон (Cotton lady sticks)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
30,07
Економія при броні: -9,85 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
57,06
Економія при броні: -19,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
28,64
Економія при броні: -9,83 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,76
Економія при броні: -19,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,37
Економія при броні: -1,36 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,84
Економія при броні: -2,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,20
Економія при броні: -9,56 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
49,29
Економія при броні: -14,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,77
Економія при броні: -9,80 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,60
Економія при броні: -19,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,95
Економія при броні: -1,86 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,84
Економія при броні: -19,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,04
Економія при броні: -1,01 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
42,95
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,16
Економія при броні: -1,14 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,34
Економія при броні: -18,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
30,05
Економія при броні: -10,72 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
57,04
Економія при броні: -20,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
17,68
Економія при броні: -0,93 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
49,78
Економія при броні: -14,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,68
Економія при броні: -10,35 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,33
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,44
Економія при броні: -1,10 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,50
Економія при броні: -18,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,13
Економія при броні: -9,80 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
54,65
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,29
Економія при броні: -18,01 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
27,17
Економія при броні: -1,77 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,14
Економія при броні: -19,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,17
Економія при броні: -0,98 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
54,94
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,06
Економія при броні: -6,74 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
42,91
Економія при броні: -11,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,54
Економія при броні: -7,22 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,07
Економія при броні: -19,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл