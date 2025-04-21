Ватні палички Леді коттон (Cotton lady sticks)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,67
Економія при броні: -10,03 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
44,32
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,62
Економія при броні: -9,98 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,21
Економія при броні: -18,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
24,47
Економія при броні: -5,33 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,15
Економія при броні: -7,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,18
Економія при броні: -9,54 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,39
Економія при броні: -18,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,56
Економія при броні: -9,92 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,10
Економія при броні: -18,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,41
Економія при броні: -9,77 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,81
Економія при броні: -18,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,97
Економія при броні: -3,80 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,31
Економія при броні: -10,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,54
Економія при броні: -5,34 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,88
Економія при броні: -19,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,47
Економія при броні: -5,27 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
41,19
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,66
Економія при броні: -8,83 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,29
Економія при броні: -19,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,21
Економія при броні: -2,99 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,72
Економія при броні: -10,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,23
Економія при броні: -3,01 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,76
Економія при броні: -10,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл