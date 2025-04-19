Ватні палички Леді коттон (Cotton lady sticks)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,80
Економія при броні: -1,61 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
41,17
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,01
Економія при броні: -0,82 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
43,06
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
24,91
Економія при броні: -0,89 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,04
Економія при броні: -4,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,53
Економія при броні: -1,54 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,96
Економія при броні: -19,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,91
Економія при броні: -0,88 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,35
Економія при броні: -18,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,02
Економія при броні: -0,98 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,70
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,55
Економія при броні: -1,48 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
44,14
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,12
Економія при броні: -1,23 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
43,52
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,16
Економія при броні: -3,93 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,34
Економія при броні: -19,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,88
Економія при броні: -6,34 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,15
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,55
Економія при броні: -9,91 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,45
Економія при броні: -9,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
30,03
Економія при броні: -10,39 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
41,11
Економія при броні: -6,84 грн