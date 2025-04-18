Ватні палички Леді коттон (Cotton lady sticks)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,88
Економія при броні: -10,24 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,72
Економія при броні: -19,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,65
Економія при броні: -10,01 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,52
Економія при броні: -18,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,80
Економія при броні: -18,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,10
Економія при броні: -7,36 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
57,11
Економія при броні: -19,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,95
Економія при броні: -4,71 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,26
Економія при броні: -5,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,00
Економія при броні: -0,81 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
44,10
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,88
Економія при броні: -3,73 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,15
Економія при броні: -5,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,30
Економія при броні: -5,12 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,88
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
24,46
Економія при броні: -5,58 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,65
Економія при броні: -18,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,70
Економія при броні: -3,79 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
39,84
Економія при броні: -5,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,71
Економія при броні: -4,47 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
39,85
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,98
Економія при броні: -4,06 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,90
Економія при броні: -18,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
45,06
Економія при броні: -10,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,45
Економія при броні: -9,81 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,90
Економія при броні: -18,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
30,07
Економія при броні: -10,43 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
44,14
Економія при броні: -9,31 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
20,05
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,94
Економія при броні: -9,78 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,82
Економія при броні: -19,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,80
Економія при броні: -10,13 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,57
Економія при броні: -19,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,09
Економія при броні: -2,97 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,16
Економія при броні: -18,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,86
Економія при броні: -9,74 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
44,60
Економія при броні: -8,09 грн