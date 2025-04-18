Ватні палички Леді коттон (Cotton lady sticks)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,18
Економія при броні: -6,84 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
42,84
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,28
Економія при броні: -9,64 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,08
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
24,38
Економія при броні: -5,61 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,48
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,47
Економія при броні: -9,26 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,19
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,17
Економія при броні: -2,96 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,66
Економія при броні: -12,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,33
Економія при броні: -9,69 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,67
Економія при броні: -18,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,08
Економія при броні: -4,90 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,14
Економія при броні: -18,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,83
Економія при броні: -4,59 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,06
Економія при броні: -6,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,05
Економія при броні: -1,40 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,88
Економія при броні: -6,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
30,15
Економія при броні: -10,51 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
45,03
Економія при броні: -13,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
30,00
Економія при броні: -8,41 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
43,16
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
24,95
Економія при броні: -6,73 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,76
Економія при броні: -19,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,50
Економія при броні: -3,26 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
57,16
Економія при броні: -19,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,76
Економія при броні: -7,38 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,48
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
25,73
Економія при броні: -5,49 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,60
Економія при броні: -7,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,11
Економія при броні: -8,29 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
39,85
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,54
Економія при броні: -7,16 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,44
Економія при броні: -6,93 грн