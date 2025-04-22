Ватні палички Леді коттон (Cotton lady sticks)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,36
Економія при броні: -5,26 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,99
Економія при броні: -8,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
30,03
Економія при броні: -2,03 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
41,11
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,53
Економія при броні: -8,42 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
42,76
Економія при броні: -10,59 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,65
Економія при броні: -19,37 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,89
Економія при броні: -4,82 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
40,16
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,94
Економія при броні: -1,90 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,83
Економія при броні: -19,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,78
Економія при броні: -0,88 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
39,97
Економія при броні: -1,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
23,30
Економія при броні: -1,44 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,68
Економія при броні: -3,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
22,92
Економія при броні: -0,85 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
55,58
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
29,99
Економія при броні: -1,91 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
44,02
Економія при броні: -10,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл
56,09
Економія при броні: -18,81 грн
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №100
Сінерджі Інтернешенл
60,31
Економія при броні: -2,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ LADY COTTON упаковка поліетиленова №200
Сінерджі Інтернешенл