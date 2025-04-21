Київ
Зубна паста Сенсодин екстра відбілювання (Toothpaste Sensodin extra whitening)

Зубна паста Сенсодин екстра відбілювання (Toothpaste Sensodin extra whitening)

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 95 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
124,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
110,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
130,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
127,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
131,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
149,55 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
124,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
127,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
127,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
115,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
133,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
115,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
127,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
133,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
127,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
125,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,45 грн
ГоловнаКошикОбране