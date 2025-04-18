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Зубна паста Сенсодин екстра відбілювання (Toothpaste Sensodin extra whitening)

Зубна паста Сенсодин екстра відбілювання (Toothpaste Sensodin extra whitening)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 241 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
124,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
156,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
130,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
149,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
133,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
156,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
124,78 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
121,54 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
127,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
156,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
124,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
156,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
124,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
124,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
149,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
113,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
СЕНСОДИН ЕКСТРА ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
132,42 грн
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