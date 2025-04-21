Київ
Батончик-мюслі Нутті вей (Bar-muesli Nutty way)

Батончик-мюслі Нутті вей (Bar-muesli Nutty way)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
154.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
192.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Економія при броні: -3,33 грн
9,67 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,56 грн
10,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
193.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,32 грн
10,68 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Київ, просп. Науки, 4
194.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
10,62 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
10,62 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Предславинська, 9
196.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,31 грн
10,49 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,44 грн
10,56 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
197.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,56 грн
10,24 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
197.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,50
Економія при броні: -3,51 грн
9,99 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
10,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
197.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,63 грн
10,37 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
197.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,90
Економія при броні: -3,60 грн
10,30 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,57 грн
10,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
197.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,63 грн
10,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
197.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,90
Економія при броні: -0,36 грн
9,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
199.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
10,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
200.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
10,62 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
201.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
10,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
202.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,56 грн
10,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
203.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
10,62 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 121
203.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,56 грн
10,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,24 грн
10,56 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
10,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
203.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,57 грн
10,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
204.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,30
Економія при броні: -3,44 грн
9,86 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
10,68 грн
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