Батончик-мюслі Нутті вей (Bar-muesli Nutty way)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,90
Економія при броні: -3,60 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Економія при броні: -3,67 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,50
Економія при броні: -3,51 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,63 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,63 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,90
Економія при броні: -0,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Економія при броні: -3,61 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Економія при броні: -3,64 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,56 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,32 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 61
6.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Економія при броні: -3,33 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,30
Економія при броні: -3,44 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Економія при броні: -3,64 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
12,80
Економія при броні: -3,32 грн
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Економія при броні: -3,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
9.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
9.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні: -3,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні: -3,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
10.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
10.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні: -3,63 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 121
10.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні: -3,56 грн