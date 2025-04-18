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Батончик-мюслі Нутті вей (Bar-muesli Nutty way)
Батончик-мюслі Нутті вей (Bar-muesli Nutty way)
Харків
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,10
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
193.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,10
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 121
400.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні:
-3,56 грн
10,24
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні:
-3,68 грн
10,62
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Економія при броні:
-3,64 грн
10,56
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
403.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,30
Економія при броні:
-3,44 грн
9,86
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
403.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні:
-3,63 грн
10,37
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
404.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
12,80
Економія при броні:
-3,32 грн
9,48
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,00
Економія при броні:
-3,27 грн
9,73
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
408.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,80
Економія при броні:
-3,56 грн
10,24
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
409.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
9,90
Економія при броні:
-0,36 грн
9,54
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
410.0 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні:
-3,68 грн
10,62
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні:
-3,68 грн
10,62
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
410.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Економія при броні:
-3,61 грн
10,49
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,20
Економія при броні:
-3,64 грн
10,56
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
410.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,90
Економія при броні:
-3,60 грн
10,30
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,10
Економія при броні:
-3,67 грн
10,43
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
410.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
411.3 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
13,50
Економія при броні:
-3,51 грн
9,99
грн
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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,40
Економія при броні:
-3,72 грн
10,68
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
411.6 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні:
-3,63 грн
10,37
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
412.5 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні:
-3,63 грн
10,37
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
413.7 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні:
-3,57 грн
10,43
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Лобановського, 2
414.4 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,00
Економія при броні:
-3,32 грн
10,68
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
415.2 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г №1
Риф
14,30
Економія при броні:
-3,68 грн
10,62
грн
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