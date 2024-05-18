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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ЧАСТКОВО ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (535663) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено
Київ, шосе Харківське, 121
Всього: упаковка (19)
15,00
Економія: -4,51 грн
10,49 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (3)
15,00
Економія: -4,51 грн
10,49 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (3)
15,00
Економія: -4,25 грн
10,75 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (16)
13,80
Економія: -3,12 грн
10,68 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (10)
13,30
Економія: -3,19 грн
10,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (22)
15,00
Економія: -4,12 грн
10,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (20)
13,30
Економія: -3,19 грн
10,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
15,00
Економія: -4,63 грн
10,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (5)
13,30
Економія: -3,19 грн
10,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
15,00
Економія: -4,51 грн
10,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (5)
13,34
Економія: -2,72 грн
10,62 грн
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Новгородка, вул. Криворізька, 37
Всього: упаковка (2)
14,20 грн
Аптека
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Зачинено
Кропивницький, бульв. Студентський, 18
Всього: упаковка (2)
14,20 грн
Аптека
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Зачинено
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
Всього: упаковка (1)
14,20 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Всього: упаковка (7)
14,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (2)
14,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (2)
14,20 грн
Аптека
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Зачинено
Кропивницький, вул. Фортеця, 21
Всього: упаковка (5)
14,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
Всього: упаковка (5)
14,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом