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БАТОНЧИК-МЮСЛІ ГОРІХОВИЙ З ФРУКТАМИ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСКОЮ ГЛАЗУР'Ю NUTTY WAY 40 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (528336) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено
Київ, шосе Харківське, 121
Всього: упаковка (19)
15,00
Економія: -4,76 грн
10,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (2)
15,00
Економія: -4,44 грн
10,56 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (14)
13,30
Економія: -3,00 грн
10,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (10)
13,30
Економія: -3,25 грн
10,05 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (11)
15,00
Економія: -4,89 грн
10,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (9)
15,00
Економія: -4,70 грн
10,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
15,00
Економія: -4,32 грн
10,68 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (8)
15,00
Економія: -4,63 грн
10,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (8)
15,00
Економія: -4,76 грн
10,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (4)
15,00
Економія: -4,70 грн
10,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
Всього: упаковка (24)
15,00
Економія: -4,76 грн
10,24 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (10)
9,00 грн
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Новгородка, вул. Криворізька, 37
Всього: упаковка (4)
14,10 грн
Аптека
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Зачинено
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22
Всього: упаковка (7)
14,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Всього: упаковка (8)
14,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (3)
14,27 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (6)
11,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (2)
14,30 грн
Аптека
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Зачинено
Кропивницький, вул. Фортеця, 21
Всього: упаковка (5)
14,40 грн
Аптека
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Зачинено
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А
Всього: упаковка (3)
14,40 грн