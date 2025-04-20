Джгут Волес (Tourniquet Voles)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Запоріжжя
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
63,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
73,00
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
65,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
68,87
Економія при броні: -6,02 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
67,00
Економія при броні: -9,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
70,93
Економія при броні: -10,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
69,41
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
75,61
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
67,31
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
66,06
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
69,13
Економія при броні: -4,29 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
65,00
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
8.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
68,71
Економія при броні: -11,35 грн