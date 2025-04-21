Джгут Волес (Tourniquet Voles)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
74,59
Економія при броні: -3,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,60
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
59,00
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,60
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,60
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
74,97
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,60
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Порика Василя, 16
5.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 42
5.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Тимофіївська, 4
6.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед