Джгут Волес (Tourniquet Voles)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
68,49
Економія при броні: -7,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
66,65
Економія при броні: -6,78 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
1.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
68,95
Економія при броні: -9,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
76,84
Економія при броні: -4,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
74,40
Економія при броні: -2,57 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,80
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
67,28
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
75,57
Економія при броні: -3,71 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
3.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,20
Економія при броні: -0,40 грн