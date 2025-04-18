Джгут Волес (Tourniquet Voles)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,00
Економія при броні: -0,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
79,90
Економія при броні: -24,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
79,60
Економія при броні: -25,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
74,79
Економія при броні: -3,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
67,23
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
74,04
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
68,84
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
67,08
Економія при броні: -6,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
65,80
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
67,89
Економія при броні: -3,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment