Джгут Волес (Tourniquet Voles)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
68,24
Економія при броні: -10,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
68,80
Економія при броні: -11,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
67,63
Економія при броні: -9,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
66,62
Економія при броні: -3,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Nantong Renon Laboratory Equipment
72,10
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
74,45
Економія при броні: -3,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
64,94
Економія при броні: -7,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
74,32
Економія при броні: -3,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих №1
Ханчжоу Роллмед
64,77
Економія при броні: -6,40 грн