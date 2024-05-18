Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, пл. Спортивна, 1-А Всього: упаковка (1) 1291,95 Економія: -258,35 грн 1033,60 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Гатне, вул. Київська, 2-В Всього: упаковка (1) 1291,95 Економія: -258,35 грн 1033,60 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Вінниця, вул. Келецька, 121 Всього: упаковка (1) 1173,20 Економія: -234,60 грн 938,60 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (2) 1230,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (2) 1230,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Берегове, пл. Кошута, 7 Всього: упаковка (2) 1118,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (1) 1118,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ужгород, просп. Свободи, 7/26 Всього: упаковка (1) 920,10 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 989,68 грн