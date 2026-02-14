Миколаїв
Лабораторіос бабе педіатрик крем дитячий (Laboratorios babe pediatric cream for kids)
Лабораторіос бабе педіатрик крем дитячий (Laboratorios babe pediatric cream for kids)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
1.8 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
665,00
Економія при броні:
-33,25 грн
631,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.0 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
665,00
Економія при броні:
-33,25 грн
631,75
грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південне, просп. Миру, 15/1
78.0 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
665,00
Економія при броні:
-33,25 грн
631,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
81.9 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
665,00
Економія при броні:
-33,25 грн
631,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
82.1 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
665,00
Економія при броні:
-33,25 грн
631,75
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
100.7 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
715,84
Економія при броні:
-47,30 грн
668,54
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
102.1 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
659,13
Економія при броні:
-23,32 грн
635,81
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
110.4 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
777,00
Економія при броні:
-38,85 грн
738,15
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
110.5 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
701,53
Економія при броні:
-32,99 грн
668,54
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
110.6 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
663,47
Економія при броні:
-27,66 грн
635,81
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
110.7 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
777,00
Економія при броні:
-38,85 грн
738,15
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
110.7 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
713,02
Економія при броні:
-44,48 грн
668,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
111.4 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
717,72
Економія при броні:
-49,18 грн
668,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
111.9 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
711,74
Економія при броні:
-43,20 грн
668,54
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
112.2 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
701,93
Економія при броні:
-40,35 грн
661,58
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Південноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
113.1 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
777,00
Економія при броні:
-38,85 грн
738,15
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
113.4 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
665,00
Економія при броні:
-33,25 грн
631,75
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
113.7 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
694,01
Економія при броні:
-25,47 грн
668,54
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
114.6 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
665,00
Економія при броні:
-33,25 грн
631,75
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
114.9 км
PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
679,32
Економія при броні:
-43,51 грн
635,81
грн
