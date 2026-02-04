Одеса
Лабораторіос бабе гель для інтимної гігієни (Laboratorios babe gel for intimate hygiene)
Доступно в 23 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
524,94
Економія при броні:
-26,54 грн
498,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
495,50
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
525,24
Економія при броні:
-26,84 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
523,34
Економія при броні:
-24,94 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
519,83
Економія при броні:
-21,43 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
521,59
Економія при броні:
-23,19 грн
498,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
495,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
2.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
495,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 4
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
517,28
Економія при броні:
-18,88 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
525,64
Економія при броні:
-27,24 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
504,17
Економія при броні:
-29,97 грн
474,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
5.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
534,31
Економія при броні:
-35,91 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
5.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
529,90
Економія при броні:
-31,50 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
5.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
532,26
Економія при броні:
-33,86 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
8.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
524,59
Економія при броні:
-26,19 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14/13
8.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
522,94
Економія при броні:
-24,54 грн
498,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 70
10.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
481,80
Економія при броні:
-29,07 грн
452,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 96
11.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
495,50
грн
Забронювати
Показати більше
