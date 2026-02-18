Кривий Ріг
Лабораторіос бабе гель для інтимної гігієни (Laboratorios babe gel for intimate hygiene)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 250 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
LABORATORIOS BABE, S.L.
521,19
Економія при броні:
-22,79 грн
498,40
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
521,19
Економія при броні:
-22,79 грн
498,40
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
474,00
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
474,00
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
474,00
грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
474,00
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
123.9 км
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
516,63
Економія при броні:
-35,77 грн
480,86
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
124.0 км
516,63
Економія при броні:
-35,77 грн
480,86
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
474,00
грн
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.4 км
474,00
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
474,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
124.5 км
474,00
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
529,50
Економія при броні:
-48,64 грн
480,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
125.8 км
529,50
Економія при броні:
-48,64 грн
480,86
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
474,68
Економія при броні:
-21,06 грн
453,62
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
125.9 км
474,68
Економія при броні:
-21,06 грн
453,62
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
527,95
Економія при броні:
-29,55 грн
498,40
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
527,95
Економія при броні:
-29,55 грн
498,40
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
668,69
Економія при броні:
-45,82 грн
622,87
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
668,69
Економія при броні:
-45,82 грн
622,87
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
496,00
Економія при броні:
-24,80 грн
471,20
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
498,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Обухівка, вул. Центральна, 71
130.1 км
498,00
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
515,98
Економія при броні:
-17,58 грн
498,40
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
130.4 км
515,98
Економія при броні:
-17,58 грн
498,40
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
521,64
Економія при броні:
-23,24 грн
498,40
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
132.8 км
521,64
Економія при броні:
-23,24 грн
498,40
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
476,20
Економія при броні:
-23,47 грн
452,73
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
133.1 км
476,20
Економія при броні:
-23,47 грн
452,73
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
476,29
Економія при броні:
-41,03 грн
435,26
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
476,29
Економія при броні:
-41,03 грн
435,26
грн
LABORATORIOS BABE, S.L.
529,10
Економія при броні:
-30,70 грн
498,40
грн
