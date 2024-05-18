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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC НІЖНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC НІЖНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526598) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
469,48
Економія: -74,10 грн
395,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (4)
472,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
447,03
Економія: -37,58 грн
409,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
477,08
Економія: -74,90 грн
402,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
481,39
Економія: -43,44 грн
437,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
460,01
Економія: -44,96 грн
415,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
447,94
Економія: -35,04 грн
412,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
439,56
Економія: -24,96 грн
414,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
478,08
Економія: -47,82 грн
430,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
472,10
Економія: -44,11 грн
427,99 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
484,06
Економія: -72,83 грн
411,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
468,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
469,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
472,33
Економія: -36,19 грн
436,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
466,94
Економія: -28,99 грн
437,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
467,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
442,20
Економія: -15,20 грн
427,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
444,68
Економія: -17,68 грн
427,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
476,54
Економія: -41,75 грн
434,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
470,61
Економія: -84,74 грн
385,87 грн