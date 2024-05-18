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PEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526495) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
589,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
551,79
Економія: -19,79 грн
532,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
594,12
Економія: -93,29 грн
500,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
601,96
Економія: -58,83 грн
543,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
586,17
Економія: -45,86 грн
540,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
564,03
Економія: -76,72 грн
487,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
560,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
589,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
560,04
Економія: -42,91 грн
517,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
553,65
Економія: -34,37 грн
519,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
582,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
554,02
Економія: -22,02 грн
532,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
559,77
Економія: -44,26 грн
515,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
586,05
Економія: -105,52 грн
480,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
566,26
Економія: -85,33 грн
480,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
552,69
Економія: -20,69 грн
532,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
555,30
Економія: -23,30 грн
532,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
560,52
Економія: -28,52 грн
532,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
584,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
599,81
Економія: -66,83 грн
532,98 грн