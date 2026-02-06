Дніпро
Лабораторіос бабе молочко для тіла (Laboratorios babe body milk)

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Дніпро
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
0.6 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
706,00
Економія при броні: -35,30 грн
670,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
616,56
Економія при броні: -41,55 грн
575,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
706,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
582,01
Економія при броні: -34,76 грн
547,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
706,00
Економія при броні: -35,30 грн
670,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
0.9 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
610,44
Економія при броні: -35,43 грн
575,01 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
631,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
610,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
3.3 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
586,19
Економія при броні: -38,94 грн
547,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 171
4.8 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
602,87
Економія при броні: -27,86 грн
575,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.8 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
595,82
Економія при броні: -25,78 грн
570,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
6.1 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
568,21
Економія при броні: -20,96 грн
547,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
6.3 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
706,00
Економія при броні: -35,30 грн
670,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
7.3 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
566,78
Економія при броні: -19,53 грн
547,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
8.9 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
608,41
Економія при броні: -33,40 грн
575,01 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
16.6 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
583,06
Економія при броні: -35,81 грн
547,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
64.7 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
575,85
Економія при броні: -28,60 грн
547,25 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
673,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
64.7 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
587,95
Економія при броні: -40,70 грн
547,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.8 км
ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл №1
LABORATORIOS BABE, S.L.
595,64
Економія при броні: -40,85 грн
554,79 грн
