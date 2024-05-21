БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Запоріжжя (513109) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Елітфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б