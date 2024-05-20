Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ "НорДик Когезив"Ціни в аптеках

БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Одеса (513109) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (6)
56,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
59,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (10)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
73,61 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (7)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -11,64 грн
57,35 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
Всього: упаковка (1)
56,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
59,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -15,15 грн
57,35 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
Всього: упаковка (1)
59,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
Всього: упаковка (2)
43,50
Економія: -5,25 грн
38,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (8)
81,80
Економія: -2,45 грн
79,35 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Всього: упаковка (1)
67,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Балта, вул. Госпітальєрів, 26
Всього: упаковка (3)
70,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
Всього: упаковка (1)
52,24 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
Всього: упаковка (1)
55,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
61,34 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 18-Д
Всього: упаковка (6)
65,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
70,54 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -7,00 грн
58,00 грн