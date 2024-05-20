БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Одеса (513109) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Біла ромашка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Суворова, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Балта, вул. Госпітальєрів, 26
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 18-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16